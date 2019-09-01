Жителей юга Тюменской области предупредили о сильном ветре

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сильный ветер порывами до 22-27 метров в секунду прогнозирует Тюменский Гидрометцентр в областном центре и на юге области вечером 19 сентября и ночью 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области, местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду, возможен град.

Жителям города и области при сильном ветре рекомендуют не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. При сильном ливне не спускаться в углубленные помещения, лучше всего находиться выше подтопления. Если стихия застала в автомобиле, следует перестроиться в крайний правый ряд, если осадки не прекращаются и усиливаются, покинуть транспорт и укрыться в здании.

В экстренных случаях звонить по телефону "101" и "112".