Тюменские студенты возглавили Топ-100 лучших инженеров России

Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

Студенты тюменских университетов Дмитрий Намятов и Артем Метлев заняли первые места в "Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли". Церемония награждения лидеров престижного отраслевого конкурса прошла в рамках X Тюменского нефтегазового форума.

Победителем в номинации "Обработка САМ" среди студентов стал Дмитрий Намятов из Тюменского индустриального университета. Он с детства мечтал изобретать, конструировать и созидать. Талантливый инженер, как и его сокурсники, разрушает миф о том, что в будущем роботы заменят людей, ведь работу оборудованию будет задавать человек. Лидер "Топ-100 лучших инженеров России" рассказал, что уже сейчас фрезерование деталей заменяется на 3D-печать – за этим будущее инженерной профессии.

"Инженерная отрасль продолжит развиваться. Например, обычной титановой обработке придет на смену аддитивные технологии: деталь будут наращивать слоями на 3D-принтере. Многие саппорт-программы уже оснащены такими технологиями", – пояснил Дмитрий Намятов.

На конкурсе молодой человек набрал 102 балла. Лидер состязаний в категории работающих специалистов – инженер ПАО "Кузнецов" из Самары Илья Фролов набрал 85 баллов.

Кубок победителя в направлении "Моделирование CAD" в категории студентов вручили учащемуся Тюменского государственного университета Артему Метлеву (94 балла). Среди специалистов лидером Топ-100 стал инженер-конструктор уфимского научного производственного предприятия "Буринтех" Эльвир Асбапов (85 баллов).

Международная комиссия высоко оценила работу тюменских студентов по организации лекций зарубежных специалистов, экскурсий на предприятия ведущих нефтегазовых компаний, конкурсов и профессиональных игр для школьников Тюмени. По результатам этой работы чаптер ТюмГУ Руслан Мигманов получил международную награду Student Chapter Excellence Award, подписанную президентом SPE Сами Алнюам и исполнительным директором Марком Рубин.

Престижную награду ему вручил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Приятно, что мы совмещаем финал конкурса с нефтегазовым форумом, где собираются эксперты отрасли, руководители нефтегазовых компаний и чиновники федерального масштаба и обсуждают самые насущные вопросы. Здесь проходят технологические дни, когда заказчики находят разработчиков продукции и это способствует активному внедрению инженерных решений и технологий. Инженерное образование важно для нашей страны и принципиально важно для Тюменской области - это наше основное конкурентное преимущество. Еще долгие годы для Тюменской области ценным будет являться развитие потенциала, связанного с нефтегазовыми проектами", - считает Вячеслав Вахрин.

Он выразил слова признательности организаторам конкурса и оповестил гостей форума о том, что Министерство образования и науки приняло решение дать конкурсу официальный государственный статус с 2020 года.

Вячеслав Вахрин напомнил, что за последние 10 лет Тюменская область прирастила ВВП в два раза, индекс промышленного производства вырос в три раза. В регионе появилось более 50 крупнейших предприятий, по темпам промышленного производства тюменский регион занимает второе место в Российской Федерации. Замгубернатора рекомендовал гостям Тюмени познакомиться ближе с возможностями лучшего города Земли, где они могут найти применение творческого потенциала.

"По уровню инвестиционной активности мы занимаем третье место в стране. Поддержание благоприятного инвестиционного климата - это общая заслуга тюменцев, которые участвуют в этом процессе. Желаю всем найти себя в этой жизни, быть хорошими инженерами и быть просто счастливыми людьми, довольными своей профессией - наслаждаться жизнью", - сказал Вячеслав Вахрин.

"Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли" – это масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ, которое проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.

Конкурс организован фондом регионального экономического развития "Инвестиции и регионы" совместно с правительством Тюменской области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, временной комиссии Совета Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности, комитета по обороне Государственной думы РФ, комиссии по машиностроению российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Ирина Ромашкина