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Раскрыть тайну блаженного художника приглашают ишимские музейщики

Общество, 11:21 20 сентября 2019

Ишимский музейный комплекс им. П. П Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П Ершова

Выставка "Тайна блаженного Геннадия" откроется в ишимском музее "Городская управа" 20 сентября в 18 часов, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. П. П. Ершова.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения самобытного художника-орнаменталиста и известного юродивого Геннадия Чернятьева, ставшего одним из неофициальных символов Ишима во второй половине ХХ века.

Откроет экспозицию презентация книги-альбома "Тайна блаженного Геннадия. Жизнь – орнамент – молитва", которая основана на материалах выставки и воспоминаниях тех, кто так или иначе знал Геннадия в период с 1950 по 1990 год. Эта книга будет интересна и полезна искусствоведам, историкам-религиоведам и всем, кто интересуется духовной культурой и краеведением Западной Сибири. Альбом проиллюстрирован редкими фотографиями Геннадия и его орнаментальными работами, большинство из которых публикуются впервые.

"В издании книги активное участие приняли ишимцы, живущие в городе и уехавшие из него, знающие Геннадия лично и по рассказам родителей. Альбом стал поистине народным проектом!" - подчеркнул секретарь ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадий Крамор.

В день открытия вход на выставку бесплатный.

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

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# выставка , Геннадий Крамор , Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

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