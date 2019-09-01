Ишимские любители бега соберутся на "Кроссе нации"

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Более 2 тыс. ишимцев примут участие во Всероссийском забеге "Кросс нации-2019" 21 сентября. Мероприятие начнется в фестивальном парке Ишима в 12 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.

На дистанции выйдут воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители различных организаций, департаментов, а также профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни.

Принять участие в легкоатлетических забегах приглашают всех желающих. Регистрация начнется 21 сентября в 10 часов и продлится до 11 часов 30 минут.