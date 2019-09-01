Предполагаемых террористов задержали силовики Югры

| Фото: СКР | Фото: СКР

Уголовное дело по факту участия трех жителей Нижневартовска в деятельности террористической организации возбудили в управлении Следственного комитета России по Югре, сообщает ведомство.

Обвиняемым инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Преступную деятельность выявили следователи СКР, сотрудники Центра по противодействию экстремизму окружного управления МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами.

По версии следствия, подозреваемые являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки террористической запрещенной организации "Исламское государство". Мужчины занимались идеологической обработкой и склонением граждан к участию в деятельности террористической организации, финансированию терроризма, пропаганде идеологии и оправданию терроризма.

Двоих подозреваемых задержали в Нижневартовске, третьего - в Республике Татарстан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, проверяются лица из окружения подозреваемых на причастность к террористической деятельности, продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Следователи во время обысков изъяли экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, имеющие значение.

Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По данным фактам органы внутренних дел возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). В дальнейшем все уголовные дела будут соединены в одно производство.

Участие в деятельности террористической организации в соответствии с УК РФ влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.