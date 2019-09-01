Восемьдесят крыш отремонтируют в тюменских многоквартирниках в 2019 году

| Фото: tyumen-city.ru/ | Фото: tyumen-city.ru/

Ремонт крыш на 80 многоквартирных домах проводится в Тюмени в 2019 году в рамках региональной программы капремонта. Выполняется ремонт плоских крыш и их переустройство на скатные, сообщает администрация города.

Администрация города внедряет новые подходы - так, пилотным проектом стал дом № 3 на ул. Метелевской. Разработкой проектной документации и строительно-монтажными работами занималась одна подрядная организация, что позволило завершить устройство скатной кровли раньше установленного срока.

Окончание значительной части работ по капитальному ремонту кровли приходится на сентябрь – октябрь. У многих подрядных организаций возникали проблемы с выполнением плана. В сентябре благодаря хорошей погоде они наверстывали время, упущенное из-за летних дождей. Капитальный ремонт кровли на многих домах уже завершен.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Пример недобросовестного подхода к выполнению работ по капитальному ремонту крыши продемонстрировала подрядная организация, которая меняет кровлю в доме № 126 на ул. Чаплина. Срок выполнения работ по договору – 1 сентября - подрядчик нарушил. Из-за грубых нарушений условий договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке. В настоящее время выполняется электронный аукцион по отбору подрядной организации.