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Тюменцы смогут положить ненужные вещи в "Ящик добра"

Общество, 18:16 20 сентября 2019

пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

“Ящик добра”, в который тюменцы могут опустить ненужную одежду, разместили на первом этаже торгового центра "ЦУМ", сообщает пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

“Ящик добра” - это специализированный пункт приема текстильных вещей. В них горожане смогут опустить ненужную одежду. Собранные вещи передадут в приюты и дома социальной реабилитации семей и детей. Непригодные ткани организаторы планируют отправлять на мебельные фабрики для переработки на набивку диванов.

Чуть позже точки приема появятся и в других торгово-развлекательных центрах города.

"Для полной биодеградации ткани требуется от двух до 40 и более лет. Причем в процессе разложения происходит выделение ряда токсичных соединений, загрязняющих окружающую среду. Именно поэтому важно правильно избавиться от старой одежды. Один из разумных способов предполагает сдачу вещей нуждающимся людям. Еще один правильный способ – сдать одежду на переработку. Этому и посвящена наша новая акция", — прокомментировал руководитель регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

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# благотворительность , одежда , помощь

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