Александр Моор поздравил дзюдоистку Наталью Кузютину со спортивной победой

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с призером чемпионата мира по дзюдо 2019 года в Токио Натальей Кузютиной.

Глава региона поздравил спортсменку с высокой наградой – серебряной медалью чемпионата мира по дзюдо среди мужчин и женщин. А в июне Наталья Кузютина стала серебряным призером чемпионата Европы в рамках Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь.

Александр Моор поблагодарил спортсменку за активную воспитательную работу с юными тюменцами – с 2012 года Наталья работает инструктором центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Кроме того, она регулярно принимает участие в мастер-классах с воспитанниками спортивных школ в различных регионах России.

Наталья Кузютина – лидер женской сборной команды России по дзюдо, борется в весовой категории до 52 кг. За всю историю российского женского дзюдо является самой титулованной спортсменкой в данном виде спорта. В 2010 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта России".

В 2016 году Наталья Кузютина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).