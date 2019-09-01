Новые специалисты начали работу в больнице Ишима

| Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Одиннадцать молодых специалистов – врачей разного профиля – пришли на работу в областную больницу № 4 г. Ишима в сентябре. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Шестеро из них обучались по целевому набору. После окончания вуза, пройдя процедуру первичной аккредитации, доктора вернулись на родину и приступили к работе.

Штат поликлиники для взрослых пополнился двумя терапевтами и эндокринологом. Два педиатра и детский хирург появились в детской поликлинике. В женскую консультацию устроился после ординатуры акушер-гинеколог.

В Викуловскую, Армизонскую и Бердюжскую больницы устроились врачи-педиатры. В Армизоне стало на одного терапевта больше.

Одна из мер поддержки медицинских работников – обеспечение служебным жильем. По распоряжению губернатора региона областной больнице № 4 будет выделено дополнительно 37 новых квартир до конца 2019 года. Сельские врачи тоже будут все обеспечены жильем.

34 специалиста со средним профессиональным образованием после окончания колледжа влились в коллектив медучреждения. 13 медицинских сестер, фельдшеров и акушерок будут работать в районных больницах юга области, остальные приняты на работу в больницу города. Укомплектованность средним медперсоналом сегодня в больнице составляет 95%, врачами - 72%.

"Уже не первый год в медучреждении ведется активная работа по привлечению молодых специалистов, и, чтобы справиться с дефицитом кадров, ведется целевой набор. Сейчас по договору с больницей в Тюменском медицинском университете обучается 114 человек. 34 поступили в этом году. Будем надеяться, что после окончания вуза они вернутся к нам", - подчеркнул главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.