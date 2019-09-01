Развитие единого парковочного пространства обсудили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Развитие в Тюмени единого парковочного пространства обсудили депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 19 сентября. Народные избранники рассмотрели экономический эффект от внедрения платных парковок, проблемы, возникающие с начислением штрафов и возможность появления альтернативных бесплатных парковок.

О том, как в областном центре создаются новые парковочные места, участникам заседания рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. По его словам, в настоящее время в Тюмени существует более 160 тыс. машиномест.

"Парковочные места создаются в ходе благоустройства парков и скверов, дворов, а также ремонта и строительства автодорог, - добавил он. - Платные парковки находятся в районе улиц Республики, Ленина и Герцена, а также у набережной".

Игорь Фролов отметил, что в планах администрации города до конца 2019 года сделать платными около 1 тыс. парковочных мест и продолжить эту работу в 2020 году.

У депутатов сообщение вызвало вопросы, в частности, насколько это будет экономически эффективно. Так, депутат Дмитрий Антипов заметил, что помимо доходов, цель данной работы – появление комфортной среды в городе: "Финансовый момент очевиден, но хочу обратить ваше внимание, что это еще и задача увеличения пропускной способности, возможность у людей, работающих в офисах в центре города, приезжающих по делам в центр города, припарковаться в рабочие дни".

На это Игорь Фролов сообщил, что ожидаемые доходы от платных парковочных мест должны составить около 160 млн рублей.

Депутат Алексей Чирков в свою очередь заметил, что считает вопрос экономической выгоды некорректным в теме платных парковок: "Главное – это эластичность парковочных мест, возможность оставить машину на пятнадцать или тридцать минут, чтобы сходить, например, в магазин. Городу необходима ротация, а не застой и машины, оставленные в три ряда. И экономический эффект будет от всего этого в совокупности, в том числе, от придорожного бизнеса, когда предприниматели заметят, что у них чаще стали покупать кофе на вынос".

Также депутаты поинтересовались политикой ценообразования, системой платежей и штрафами. В частности, прозвучало предложение вводить различную стоимость парковки в зависимости от ее месторасположения. Кроме того, народные избранники предложили продумать вопрос альтернативных бесплатных парковочных мест.

Николай Ступников