Городские депутаты отметили качественное исполнение бюджета Тюмени в 2024 году

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Отчёт об исполнении бюджета Тюмени за 2024 год одобрили городские депутаты в ходе 17-го заседания гордумы VIII созыва 30 мая. Основные параметры главного финансового документа областного центра озвучил руководитель городского департамента финансов и налоговой политики Артём Катренко.

В 2024 году в бюджет поступили доходы в объёме более 49 млрд рублей, что на 4,3 млрд больше, чем годом ранее. Расходы составили 48,7 млрд рублей, рост по сравнению с 2023 годом составил 3,8 млрд. По итогам 2024 года бюджет города исполнен с профицитом, кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг отсутствует.

Самым объёмным направлением расходов, по словам Артёма Катренко, стало в 2024 году развитие образования. Практически 44% всего бюджета было направлено именно на данную отрасль.

"Расходы по этому направлению составили 21 миллиард рублей, из них почти 20 миллиардов рублей направлено на обеспечение дошкольного и общего образования детей. В 2024 году образовательные услуги в городе предоставляли 116 детских садов, в том числе, 55 муниципальных, а также 62 школы", - уточнил он.

Важным направлением остаётся поддержка развития детей. С этой целью в 2024 году количество обучающихся, которым предоставлялась стипендия главы Тюмени за особые успехи в учёбе, увеличилось на 30 человек.

В блоке расходов городского бюджета на обеспечение комфортной среды основным направлением является развитие дорожно-транспортной сети Тюмени. Они составили в 2024 году 15 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей было направлено на содержание объектов улично-дорожной сети.

Также были выполнены работы по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево и в квартале улиц Алебашевская и Дружбы. Работы по данным объектам осуществлялись в рамках национального проекта. Кроме того, осуществлялось строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, завершено строительство автомобильных дорог по улицам Яблоневой и Ромашковой.

В 2025 году будут продолжены работы по строительству автомобильных дорог в жилом районе Велижанский в микрорайоне Березняки. Кроме того, в Тюмени проводился второй этап капитального ремонта ул. Ленина, выполнены работы по асфальтированию щебёночных дорог, проведён капитальный ремонт автомобильных дорог в районе садоводческих обществ.

Завершены работы по ремонту улиц Рождественская, Зоологическая, отремонтировано наружное освещение по улицам Семакова и Володарского.

"Если в целом посмотреть на то, как исполнен бюджет, видно, что мы прошли этот непростой период 2024 года очень достойно, - считает заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов. - Тюмень продолжила развиваться. Муниципальный долг отсутствует, бюджет исполнен с профицитом".

Отличительная особенность бюджета Тюмени 2024 года в том, что он исполнялся двумя управленческими командами, напомнил депутат Юрий Коновалов.

"В первом полугодии - командой Руслана Николаевича Кухарука, а начиная со второго полугодия - под руководством Максима Викторовича Афанасьева. Несмотря смену заместителей главы города и руководителей департаментов, бюджет исполнен с высокой эффективностью. В 2024 году наш город участвовал в реализации четырёх национальных проектов, средства были распределены по 21 муниципальной программе и мы закончили год с профицитом", - добавил он.

2024 был прожит в непростых экономических условиях, отметил депутат Дмитрий Ошурков, однако при этом удалось обеспечить положительную динамику.

"Мы видим, что показатели бюджета увеличились относительно 2023 года, бюджет социально ориентирован. А при обсуждении с жителями отчёта об исполнении бюджета большинство горожан проголосовало за рекомендацию одобрить финансовый документ", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам депутата, минимум вопросов от жителей в ходе публичных обсуждений говорит о том, что в бюджете были учтены интересы и мнения горожан, а также о том, что между тюменцами и властью есть понимание и доверие.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал об улучшениях в сфере транспортного обслуживания, которых удалось достичь благодаря выделению дополнительных бюджетных средств.

"В рамках исполнения бюджета существенное внимание было уделено работе общественного транспорта. Благодаря поддержке нашего губернатора Александра Викторовича Мора мы смогли достичь решения двух задач. Во-первых, увеличить объём провозной способности городского транспорта, это касается приобретения новых автобусов. Также стоит отметить, что выделенные средства позволили принципиально снизить дефицит водителей общественного транспорта на 40 процентов, работа в этом направлении продолжается, 90 новых водителей приняты на работу. Также, благодаря поддержке депутатов городской думы, мы приняли решение, позволяющее предоставлять иногородним работникам служебное жилое помещение", - сообщил он.

Кроме того, по словам Максима Афанасьева, в городе внедряются альтернативные, удобные для пассажиров сервисы оплаты проезда: "Сегодня мы движемся в этом направлении и буквально на днях запустили ещё один пилотный сервис, это оплата с использованием QR-кода. Отмечу, что это не замена транспортной или банковской карты, а альтернатива, позволяющая использовать смартфон тем, кто к этому привык".

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Подводя итоги работы, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила, что озвученные цифры говорят о том, что в целом бюджет Тюмени правильно спланирован и использован.

"Можно сказать, что бюджет Тюмени по-прежнему остаётся бюджетом развития. Серьёзное внимание уделяется социальной политике. Больше половины бюджета направлены на образование, культуру, спорт и молодёжную политику. Серьёзное внимание уделяется также вопросам, связанным с комфортной средой проживания, также дополнительные расходы связаны с льготным проездом в общественном транспорте", - подчеркнула она.

Николай Ступников