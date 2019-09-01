Тюменские офтальмологи вернули зрение 75-летнему пациенту

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюменском офтальмологическом диспансере пациенту вернули возможность видеть, сообщает региональный департамент здравоохранения.

У 75-летнего пациента после перенесенного энцефалита началось опущение век. Мужчине приходилось приклеивать веки лейкопластырем. Полный двухсторонний птоз (опущение века) – достаточно редкий случай. Пациент обратился в диспансер с жалобами на отсутствие подвижности глаз и полное опущение век. Первую операцию провели однако веко снова опустилось и стало неподвижным. Было решено провести еще одну операцию, другим методом.

"В мае этого года пациенту был проведен второй цикл операций. После этого прошло уже более двух месяцев, оперированный глаз выполняет свою функцию. Теперь в планах проведение операции на второй глаз", – рассказала Елена Забурева, врач-офтальмохирург областного диспансера.

Чаще всего с птозом в офтальмологический диспансер обращаются пожилые люди, обычно это заболевание средней степени тяжести.

В Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно проводится около 100 операций по данному направлению. Птоз может быть как приобретенным из-за травм, перенесенных болезней, так и врожденным, но в любом случае, чем раньше обратиться к врачу-офтальмологу, тем быстрее можно решить эту проблему.