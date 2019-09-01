Александр Моор: успехами юных спортсменов гордится вся Тюменская область

фото из личного аккаунта Александра Моора фото из личного аккаунта Александра Моора

Историю успеха 12-летнего чемпиона Тюменской области по самбо Дениса Лазуткина опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники губернатор Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что вся Тюменская область гордится успехами юных спортсменов.

"Этого паренька зовут Денис Лазуткин. В свои 12 лет он - чемпион Тюменской области по самбо и победитель множества спортивных соревнований, в том числе чемпионата МЧС России по этому виду спорта. В 7 лет родители записали его в детско-юношескую спортивную школу "Олимпиец". Про себя говорит: сильный с рождения. Спустя пять лет в его копилке - более 30 медалей. Желаю Денису и всем спортсменам упорства, новых побед и высоких результатов. Помните, вашими успехами гордится вся Тюменская область! А мы приложим все усилия для дальнейшего развития спорта в регионе", - написал он.