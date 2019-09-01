  • 21 сентября 201921.09.2019суббота
  • USD63,8487
    EUR70,5975
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-восточный

Александр Моор: успехами юных спортсменов гордится вся Тюменская область

Губернатор, 09:07 21 сентября 2019

фото из личного аккаунта Александра Моора

Историю успеха 12-летнего чемпиона Тюменской области по самбо Дениса Лазуткина опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники губернатор Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что вся Тюменская область гордится успехами юных спортсменов.

"Этого паренька зовут Денис Лазуткин. В свои 12 лет он - чемпион Тюменской области по самбо и победитель множества спортивных соревнований, в том числе чемпионата МЧС России по этому виду спорта. В 7 лет родители записали его в детско-юношескую спортивную школу "Олимпиец". Про себя говорит: сильный с рождения. Спустя пять лет в его копилке - более 30 медалей. Желаю Денису и всем спортсменам упорства, новых побед и высоких результатов. Помните, вашими успехами гордится вся Тюменская область! А мы приложим все усилия для дальнейшего развития спорта в регионе", - написал он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , самбо , социальные сети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 21.09.2019Александр Моор: успехами юных спортсменов гордится вся Тюменская область
18:28 20.09.2019Лучшие юные самбисты Уральского федерального округа встретились в Тюмени
17:05 20.09.2019Цуканов: Тюмень можно приводить как пример для других регионов УФО
12:38 20.09.2019Александр Моор поздравил дзюдоистку Наталью Кузютину со спортивной победой