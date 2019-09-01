Школьники и учителя Тюменского района вместе занимаются спортом
Корпоративные занятия физической культурой в школах Тюменского района все плотнее вписываются в программу учебного дня.
Физкультминутки в Переваловской и Луговской школах уже стали доброй школьной традицией.
"Мы тренируем руки, маршируем. Это отличный способ снять стресс", - прокомментировала учитель русского языка и литературы Переваловской школы Анна Игнатьева.
В будни зарядка в Перевалово проходит с участием учителей и школьников, а по субботам к ним присоединятся и родители учащихся.
По мнению старшего инструктора-методиста центра физкультурной и спортивной работы "Союз" Тюменского района Татьяны Лалак, такие занятия не только позволяют педагогам поддерживать спортивную форму, но и сплачивают коллектив.
Корпоративные занятия проводятся в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.