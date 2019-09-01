Пожилых людей приглашают на ярмарку вакансий

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 26 сентября.

Набирать персонал будут более десяти работодателей. Соискатели смогут оставить представителям предприятий свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства.

Также в этот день будет вестись информационно-консультативный прием граждан пожилого возраста. Специалисты расскажут о государственных услугах по содействию занятости, в том числе по повышению квалификации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".