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Пожилых людей приглашают на ярмарку вакансий

Общество, 14:26 21 сентября 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 26 сентября.

Набирать персонал будут более десяти работодателей. Соискатели смогут оставить представителям предприятий свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства.

Также в этот день будет вестись информационно-консультативный прием граждан пожилого возраста. Специалисты расскажут о государственных услугах по содействию занятости, в том числе по повышению квалификации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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