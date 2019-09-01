На Ямале набирает обороты кампания по заготовке оленины

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Два новых модульных комплекса включатся в кампанию по заготовке оленины на Ямале в 2019 году. Всего за сезон планируют заготовить 2 тыс. 300 тонн диетического мяса, сообщает ИА "Север-пресс".

Объемы заготовки будут выше, чем в 2018 году, несмотря на то, что поголовье оленей уменьшилось. В 2018 году оно составляло 300 тыс. голов, в этом — 230.

В Приуральском районе на убойном пункте фактории Паюта уже заготовили порядка 33 тонн мяса.

Как отметил начальник отдела развития сельского хозяйства окружного департамента агропромышленного комплекса Андрей Ревнивых, это небольшой объем, но все еще впереди.

"В целом этот год для оленеводства был очень благоприятным. Так, зимой не было никакого массового падежа оленей и корки, чтобы от бескормицы олени падали, весной благоприятно прошла отельная кампания, предприятия получили большое поголовье молодняка, весь этот молодняк удалось сохранить", - рассказал он.

Всего на Ямале установлено 12 современных убойных комплексов: 7 мощностью более 200 голов и 5 — 100 голов. Также два новых модульных комплекса, приобретенных по программе "Сотрудничество" появятся в Тазовском и Шурышкарском районах.