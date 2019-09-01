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Врачи напоминают: пора делать прививки от гриппа

Общество, 14:52 22 сентября 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Тюменской области. За счет средств федерального бюджета бесплатно поставят более 670 тысяч прививок, рассказала главный специалист управления организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Елена Иванова.

"В первую очередь прививки ставят школьникам, студентам, медработникам, учителям, сотрудникам коммунального хозяйства и транспортных предприятий", - уточнила она.

Уже вакцинировались 180 тысяч человек, из них 60% - взрослые, 40% - дети.

Вакцинацию можно провести в поликлинике по месту жительства, сообщает "Тюменская область сегодня".

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