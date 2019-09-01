Возможность расслабиться назвали россияне главной причиной для путешествий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 90 % российских туристов считают важной причиной для путешествий "возможность расслабиться", передает РИА Новости результаты опроса компании Booking.com.

В опросе участвовали более 53 тыс. пользователей из 31 страны, из них около двух тыс. - россияне. Респонденты ответили, что для них наиболее важно в поездке, оценив по по десятибалльной шкале предложенные варианты: возможность расслабиться, испытать острые ощущения, выражать свои чувства, получить новые впечатления.

83 % процента россиян помимо отдыха, в путешествии "ищут острых ощущений" и ценят поездки за возможность "отвлечься от повседневных дел". За это же чаще всего ценят путешествия респонденты из Японии, Германии и Гонконга (66 %, 72 % и 80 % соответственно).

Почти половина опрошенных российских туристов (47 %) предпочитают отправляться на отдых туда, "где еще не был никто из друзей". Этот же критерий для выбора места путешествия значим для 80 % - респондентов из Филиппин, 75 % - из Индонезии и Индии.

Возможность "пожить в простой обстановке" ценят 42 % опрошенных из России, 77% - жителей Индии, 79 % - Китая.

Пользователи из Аргентины больше склонны к ностальгии, 73 % из них сообщили, что путешествуют, чтобы "снова пережить приятные моменты из прошлого". Среди россиян к этому склонны 35 %.

У путешественников из разных стран различаются не только причины для поездки, но и критерии при выборе направления. Большинство туристов по всему миру планируют свой маршрут, оценивая его безопасность, а для россиян на первом месте – красота природы.