"Рубин" прервал серию побед

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Тюменский "Рубин" уступил "Нефтянику" из Альметьевска - 1:3 - в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Последний рубеж хозяев защищал Егор Назаров. В первой тройке атаки Егора Чугуева в заявке оказались Михаил Железнов и Денис Давыдов. В звено Никиты Ядроеца были включены Андрей Мнихович и Михаил Сусликов. Партнерами Дениса Ячменёва стали Вадим Кравченко и Роман Горбунов. Также в заявке оказалось звено Павел Зыков – Константин Белов – Денис Сандер. Роль тринадцатого форварда была отведена Ивана Степанову. В списке рубиновцев на матч оказалось семеро защитников: Константин Фаст – Александр, Лютов – Андрей Алексеев, Евгений Петриков – Виталий Зотов и Александр Родионов.

Перед матчем в Тюмени в пассиве "Нефтяника" были три поражения подряд. Сибиряки, напротив, выиграли шесть встреч. В первой половине стартового отрезка ничто не предвещало рубиновцам беды. Они проводили острые атаки и заработали численное преимущество. Большинство хозяева провели не слишком хорошо и, как показало дальнейшее развитие событий, это был "звонок". На 17-й минуте ошибкой Зотова у ворот "Рубина" хладнокровно воспользовался Егор Баранов. Вскоре альметьевцы упрочили лидерство – отличился Ярослав Альшевский. Голевой момент создал Михаил Мокин, который "притащил" шайбу к воротам. Во втором периоде игроки реже бросали. Было много вязкой борьбы по всей площадке. Незадолго до перерыва гости получили большинство, но тюменцы выстояли.

Пытаясь развернуть вектор игры в свою сторону, рубиновцы стали варьировать сочетания игроков. Медленно, но верно сибиряки подтачивали оборону оппонентов, и на 50-й минуте она треснула. Горбунов выиграл борьбу у борта, доставил шайбу к воротам, затем Ядроец перевел ее Степанову, который заставил вскочить со своих мест болельщиков. Получив заряд адреналина, рубиновцы обрушили на головы "нефтяников" тотальный прессинг. За минуту и шестнадцать секунд до сирены Назаров покинул свой пост. К сожалению, гости перехватили шайбу и поразили пустые ворота "Рубина". Точку поставил Антон Угольников.

23 сентября "Рубин" примет нефтекамский "Торос".