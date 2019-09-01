На ремонт тюменских теплосетей потратили два миллиарда рублей

| Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени" | Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени"

17 километров тепловых сетей капитально отремонтировали в Тюмени в ходе подготовки к отопительному сезону. Объем инвестиций в ремонт составил более двух миллиардов рублей. Это средства регионального бюджета, сообщает администрация города.

"Тюмень уверенно входит в отопительный сезон, - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. - В 2018 году была создана единая сетевая компания, и мы видим сегодня положительные результаты этого решения. Единые подходы, техническая политика и организационные модели позволили городу гораздо эффективнее готовиться к зиме. В этом году нужно было выполнить непростую задачу - привести в порядок значительное количество сетей. Объем инвестиций в ремонтную кампанию составил порядка 2 миллиардов рублей, что на 600 миллионов больше, чем в прошлом году. Это и означает, что объектов ремонта стало больше".

Технические работы закончатся к 29 сентября, благоустройство будет продолжено.

Глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что ремонтируемые магистральные сети на несколько десятилетий обеспечат бесперебойную подачу теплоснабжения в районы, отдаленные от ТЭЦ. Он рассказал о проблемах, которые преимущественно были связаны с тем, что в центре Тюмени на дорогах велись работы, и это влияло на передвижение по городу.

Директор областного департамента ЖКХ Антон Фирсов подчеркнул, что в 2019 году принципиально изменился подход к планированию ремонтов.

"Зимой был проведен теплоревизионный контроль: анализировалось количество аварийных отключений, определены самые "горячие точки", где необходим срочный ремонт. Одна из них – улица Профсоюзная: когда ее вскрыли и запустили роботов, получили подтверждение, что участок в плохом состоянии", – сказал он.

По предварительным данным, отремонтировано 16,7 км теплосетей, в том числе 3,3 км теплосетей, или 16 участков, обновили при ремонте дворов. Менялось оборудование на котельных - два котла и пять автоматических умягчителей. Вводится в эксплуатацию вновь построенная автоматическая котельная по ул. Б. Заречной.

В период опрессовки, который проходил в семь этапов, испытания прошли на 788 км сетей, выявлено и устранено 146 повреждений.

"Ремонты проходили на самых аварийных участках – по улицам Харьковской, Ленина, К. Маркса, Немцова, 25-го Октября, Московский тракт, Котовского, Челюскинцев (до ул. Володарского), Семакова, Беляева, Коммунистической – Димитрова и многим другим. Серьезные работы проводились в центре города. По сравнению с прошлым годом, протяженность объектов значительно увеличилась, это и повлекло увеличение сроков проведения работ на отдельных участках, – сказала заместитель технического директора АО "УСТЭК" Вера Маторыгина. – В процессе производства земляных работ подрядчики сталкивались с коммуникациями, которые не были обозначены на схемах. Приходилось искать варианты решения проблем, переносить их с собственниками. Все это также влияло на сроки. Конечно, были сложности и с подрядными организациями, потому что способных выполнять работы такого уровня не так много и не у всех есть определенные навыки. Выводы нами сделаны, и в будущем ошибки будут учитываться и исправляться".

Руслан Кухарук напомнил, что ряд объектов пришлось брать на ежедневный контроль. Он отметил, что благодаря тесному взаимодействию с коллегами, исправить ситуацию удалось в сжатые сроки.