Победитель конкурса селфи в Ялуторовске получит iPhone

| Фото: комитет культуры и туризма Ялуторовска | Фото: комитет культуры и туризма Ялуторовска

Конкурс фотографий селфи "Ялуторовск туристический", посвященный 360-летию города и международному Дню туризма стартовал с 23 сентября. Победитель получит iPhone, сообщает пресс-служба комитета культуры и туризма Ялуторовска.

Участниками конкурса могут стать жители Ялуторовска старше 18 лет.

Для конкурса необходимо сделать селфи на фоне одной из туристических достопримечательностей города. При этом фотография должна выступать в роли визуального рассказчика о достопримечательности Ялуторовска и вдохновлять гостей города для ее посещения.

Опубликовать фотографию в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Культура и туризм города Ялуторовска" в альбоме "Ялуторовск туристический" в период с 23 сентября с 12 часов до 13 часов 28 сентября.

Победитель конкурса определяется с помощью программы "Генератор случайных чисел" среди участников, присутствующих в момент определения победителя в 28 сентября в 14 часов 30 минут на праздничной площадке в городском саду.

Подробные условия участия в положении к конкурсу.