Всероссийский чемпионат кинологов Росгвардии проходит в Тюмени

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

10 команд специалистов-кинологов с четвероногими питомцами прибыли в Тюмень со всех округов, дивизии им. Ф. Э. Дзержинского и Пермского военного института Росгвардии, для участия в III всероссийском чемпионате. Он проходит с 18 сентября в течение девяти дней, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Мастерство и выучку кинологов оценивают судьи из числа представителей Росгвардии, ФСБ, МВД и УФСИН Российской Федерации.

23 сентября судейская коллегия подвела предварительные результаты.

"В этом году в программу чемпионата включен новый этап "работа по следу", который показал, что специалисты-кинологи Росгвардии и их питомцы готовы к выполнению и этой задачи служебно-боевой деятельности. Все мероприятия соревнований выполняются в полном объеме, участники соревнований демонстрируют высокий профессиональный уровень в подготовке служебных собак. Все условия проведения этапов максимально приближены к реальным и с каждым днем состязаний накал борьбы становятся выше", - отметил начальник группы кинологического отдела Росгвардии полковник Алексей Коршунов.

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Росгвардейцы со служебными собаками продемонстрировали профессиональную подготовку и навыки питомцев, выполнив упражнения по задержанию предполагаемого преступника, его охрана и конвоирование, упражнение с использованием миннорозыскных собак в поиске запахового материала.

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Собакам предстояло отыскать в ряду нескольких автомобилей "целевое" вещество (взрывчатку, самодельное взрывное устройство). А определив его местонахождение, четвероногие помощники росгвардейцев особым способом подавали знаки своим наставникам, также собаки – ищейки продемонстрировали свои навыки в поиске наркотического вещества в закрытом помещении, среди множества мебели, предметов быта и вещей.

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Участникам предстоит пройти "атаку огневой точки". Выяснить способность собак ловить вооруженного преступника.

На торжественном закрытии чемпионата, 26 сентября, победители и призеры чемпионата будут награждены кубками, медалями и грамотами. Кроме того, представители различных силовых ведомств вручат кубки лучшим участникам состязаний в индивидуальных номинациях.