Лучшую футбольную команду определили в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Футболисты пос. Боровский признаны лучшей команда сезона по итогам чемпионата, который прошел на поселковом стадионе, сообщает управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.

В чемпионате приняло участие 213 спортсменов в составе 12 команд.

Второе место в турнирной таблице заняла сборная пос. Винзили, команда Богандинского муниципалитета признана третьей.

По итогам футбольных матчей сезона 2019 года выбрали лучших игроков по номинациям. Так, лучшим полузащитником стал Георгий Апакидзе, лучшим бомбардиром – Евгений Скареднов, лучшим защитником - Игорь Мерц, лучшим нападающим признан – Сергей Ващук и лучшим вратарем - Ильфат Юсупов.

Призеры и победители награждены дипломами, медалями, кубками и статуэтками.