Женихи и невесты в России сравнялись по возрасту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среднестатистические невесты в России за последние годы "догнали" по возрасту женихов, постарев на восемь лет, передает данные Росстата РИА Новости.

Большая часть женщин выходит замуж в 25-34 лет, этот же возраст остается самым популярным для женитьбы у мужчин. Как отмечается в отчете ведомства, восемь лет назад чаще женами становились девушки 18-24 лет.

Как пояснила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, молодые люди часто откладывают брак. "Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", - сказала она.

Другой распространенной причиной она назвала увеличение количества пар, не регистрирующих брак, что свойственно более молодому поколению. Кроме того, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет. Однако, по словам эксперта, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе, все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа.