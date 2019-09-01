Тюменцы успевают изготовить футляры в подарок бабушкам и дедушкам

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Около 300 футляров изготовили и передали тюменцы организатором благотворительной акции "Мы вас любим!". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Областного геронтологического центра Ирина Богунова.

По ее словам, активное участие приняли школа № 38 и детский сад № 146. Социальная акция "Мы вас любим!", в рамках которой предусмотрено изготовление сувениров для старшего поколения, продолжается.

Присоединиться могут все желающие. Яркий аксессуар может послужить футляром для хранения очков, чехлом для телефона, ключницей или деталью стильного образа. С пошаговой инструкцией по созданию футляра можно ознакомиться на сайте в разделе "Акции и проекты".

Готовые изделия можно принести до 27 сентября по адресу: ул. Карла Маркса, 123, каб. 4. Рабочие дни: с понедельника по пятницу — с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Подарки волонтеры вручат участникам областного праздничного форума "На 55 с плюсом!", который пройдет в областной столице 1 октября.

Отметим, проект реализуется в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!".

Инна Пахомова