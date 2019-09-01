Школа волонтера соберется на осеннюю сессию
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Осенняя сессия регионального комплексного проекта "Школа волонтера" пройдет в "Олимпийской ребячке" с 25 по 27 сентября, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".
Осенняя сессия - пятый (заключительный) этап проекта "Школа волонтера". Сессия пройдет для актива региональных опорных центров развития добровольчества из муниципальных образований. В мероприятии примут участие волонтеры, активисты, лидеры направлений добровольчества в Тюменской области.