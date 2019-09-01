Мужчину с тремя килограммами "синтетики" задержали в Увате

| Фото: ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОМВД России по Уватскому району

22-летний житель одной из бывших советских республик задержан в Увате с тремя килограммами "синтетики", сообщает пресс-служба ОМВД России по Уватскому району.

Для проверки документов полицейские остановили автомобиль компании, занимающейся пассажирскими перевозками. В ходе досмотра личных вещей пассажиров было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, расфасованное в 12 полиэтиленовых пакетах. Владельцем сумки с неизвестным веществом оказался 22-летний гражданин Украины.

Экспертиза установила, что изъятое средство является наркотиком синтетического происхождения, массой около трех килограммов. По версии следствия, задержанный транспортировал наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Расследование продолжается.