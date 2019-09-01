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На участке улицы 30 лет Победы продлили ограничение движения транспорта

Общество, 13:32 24 сентября 2019

городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

До 1 октября будет закрыт проезд на ул. 30 лет Победы на участке от здания № 23 до здания № 27 из-за реконструкции транспортной развязки на ул. Мельникайте через железную дорогу Москва – Владивосток, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пути объезда - по улицам Н. Федорова, В. Гнаровской, межквартальным проездам.

Пользователей автомобильных дорог просят заранее планировать выезд и следовать указаниям дорожных знаков.

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# объезд , развязка , реконструкция

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