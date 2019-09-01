На участке улицы 30 лет Победы продлили ограничение движения транспорта

| Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

До 1 октября будет закрыт проезд на ул. 30 лет Победы на участке от здания № 23 до здания № 27 из-за реконструкции транспортной развязки на ул. Мельникайте через железную дорогу Москва – Владивосток, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пути объезда - по улицам Н. Федорова, В. Гнаровской, межквартальным проездам.

Пользователей автомобильных дорог просят заранее планировать выезд и следовать указаниям дорожных знаков.