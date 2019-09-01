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Тюменец оплатил многомиллионный долг по ипотеке своей девушки

Общество, 12:26 24 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка не справилась с выплатами по ипотеке на дом. Долг перед банком составил около 5 млн рублей и девушка рисковала лишиться жилья, сообщает служба судебных приставов Тюменской области.

Судебным приставом-исполнителем уже был подготовлен соответствующий пакет документов для ареста залогового дома. Однако в отдел пришел молодой человек с кассовым чеком об оплате по исполнительному производству.

Как оказалось, тюменец оплатил за свою девушку всю сумму за ее дом.

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# долг , ипотека , судебные приставы

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