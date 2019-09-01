"Ящики добра" для сбора одежды нуждающимся появятся еще в двух ТРЦ Тюмени

| Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

"Ящики добра", предназначенные для сбора вещей нуждающимся, появятся в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) и "Остров" (ул. Федюнинского, 67) в ближайшее время. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в тюменском отделении "Молодой гвардии".

Одежду будут забирать по мере заполнения ящиков. Организаторы отмечают, что акция заинтересовала многих жителей областной столицы. В ЦУМе, к примеру, "Ящик добра", который установили на прошлой неделе, был переполнен через три дня после появления.

По словам руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимира Сбитнева, вещи в хорошем состоянии будут переданы в социальные центры и центры для малоимущих. На данный момент есть договоренность с центрами "Семья" и "Милосердие". А непригодные вещи отправят на переработку.

Первую партию собранной одежды пока никуда не отправляли. Вещи до конца недели будут хранить в штабе, затем передадут в центры социальной помощи.

Напомним, первый "Ящик добра" разместили на первом этаже торгового центра "ЦУМ" в центре Тюмени.

Инна Пахомова