Смотр-конкурс "Димитриевская суббота - 2019" прошел в Сладковском районе

| Фото: https://sladkovo.admtyumen.ru | Фото: https://sladkovo.admtyumen.ru

12 солистов выступили на смотре-конкурсе военно-патриотической песни "Димитриевская суббота - 2019" в Сладковском районе 20 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

Жюри оценивало выступления в двух номинациях: "Исполнители песен" и "Вокальные группы". Особо напряженной борьба была в возрастной категории солистов старше 21 года. Победителем в ней стала представительница районного Дома культуры Александра Коваленко. Она и обладательница диплома второй степени Альбина Пузикова, выступавшая от Лопазновского сельского Дома культуры, будут представлять Сладковский район на областном этапе смотра-конкурса в Голышмановском городском округе 1 октября.

Напомним, XXV молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" проходит в Тюменской области с 21 сентября. В юбилейный год фестиваль получил статус международного. Новшеством станет открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев", который пройдет 8 октября в Тюмени и 10 октября в Казанском районе. Завершится фестиваль гала-концертом во Дворце культуры "Нефтяник" 2 ноября.