Мария Крук стала самым активным участником проекта "Спорт для всех"
Мария Крук стала самым активным участником проекта "Спорт для всех". Ее имя назвали на закрытии проекта, которое состоялось в Тюмени в Областном центре реабилитации инвалидов 24 сентября.
По словам Марии Крук, ее пригласили поучаствовать в проекте специалисты из центрального общества инвалидов. До этого она никогда не участвовала в таких мероприятиях, хотя очень любит заниматься спортом и вести активный образ жизни.
"Движение – это жизнь. Даешь рекорд, лишь так, а не иначе, за каждым спортом мы умеем побеждать", - отметила Мария Крук.
Праздник начался с выступления спортсменов воркаут-центра. Затем прошел конкурс, в котором могли принять участие все желающие и получить сертификат на посещение фитнес-центра "Armstrong". После конкурса состоялось награждение, после которого вынесли праздничный торт.
Программа проекта состояла из посещения различных спортивных мероприятий от фитнес-центра "Armstrong" и лекций по правильному питанию, участники учились составлять меню и готовить низкокалорийные блюда.
Напомним, социальный проект "Спорт для всех" стартовал в марте 2019 года в рамках национального проекта "Демография". Он создает условия для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа проекта состояла из посещения различных спортивных мероприятий, в том числе лекций по правильному питанию, где участники учились составлять меню и готовить низкокалорийные блюда.
Организаторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат проект в следующем году.
Виктория Грехова