Мария Крук стала самым активным участником проекта "Спорт для всех"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мария Крук стала самым активным участником проекта "Спорт для всех". Ее имя назвали на закрытии проекта, которое состоялось в Тюмени в Областном центре реабилитации инвалидов 24 сентября.

По словам Марии Крук, ее пригласили поучаствовать в проекте специалисты из центрального общества инвалидов. До этого она никогда не участвовала в таких мероприятиях, хотя очень любит заниматься спортом и вести активный образ жизни.

"Движение – это жизнь. Даешь рекорд, лишь так, а не иначе, за каждым спортом мы умеем побеждать", - отметила Мария Крук.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздник начался с выступления спортсменов воркаут-центра. Затем прошел конкурс, в котором могли принять участие все желающие и получить сертификат на посещение фитнес-центра "Armstrong". После конкурса состоялось награждение, после которого вынесли праздничный торт.

Программа проекта состояла из посещения различных спортивных мероприятий от фитнес-центра "Armstrong" и лекций по правильному питанию, участники учились составлять меню и готовить низкокалорийные блюда.

Напомним, социальный проект "Спорт для всех" стартовал в марте 2019 года в рамках национального проекта "Демография". Он создает условия для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа проекта состояла из посещения различных спортивных мероприятий, в том числе лекций по правильному питанию, где участники учились составлять меню и готовить низкокалорийные блюда.

Организаторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат проект в следующем году.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виктория Грехова