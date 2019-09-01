Третий сезон олимпиады "Я - профессионал!" стартует 2 октября

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Третий сезон олимпиады "Я – профессионал"! стартует 2 октября. К участию в олимпиаде приглашают студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также недавних выпускников вузов. Участие бесплатное для всех, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Я – профессионал" – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также рекомендации для дальнейшего трудоустройства.

Напомним, что ТюмГУ является вузом – организатором олимпиады с первого сезона. Направление, которое плотно курирует вуз, – нефтегазовое дело. Почти два десятка лауреатов Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" поступили в 2019 году в магистратуру и аспирантуру ТюмГУ. Аспиранты из числа "профессионалов" будут специализироваться в юриспруденции, математике и механике, информатике и вычислительной технике, социологических науках.