Запущено двухпутное сообщение из Тобольска до Сургута

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершилось строительство сплошных вторых путей между Тобольском и Сургутом: движение поездов организовано по полностью двухпутному участку протяженностью 437,5 км, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Строительные и пусконаладочные работы финишировали на перегоне п.п. 687 км – Сургут. Это ключевой этап в реализации проекта развития направления Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Для сдачи пути в эксплуатацию работники РЖД переключили устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки. Внедрена современная система электрической централизации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, движение поездов, управлять стрелками и сигналами, используя надежные каналы связи.

Всего с 2007 года было построено 396,4 км путей на 26 перегонах и 14 разъездах, проведена реконструкция станций. Инвестиции в развитие и обновление инфраструктуры составили более 45 млрд рублей.

Напомним, обоснование инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск – Сургут было выполнено в 2007 году. С 2007 по 2010 г. было построено 90,8 км вторых путей на шести наиболее сложных перегонах. В 2012 году было подписано соглашение между ОАО "РЖД" и ОАО "НОВАТЭК" о софинансировании проекта со стороны грузоотправителя. В 2013 году началась активная фаза строительства, предусматривающая возведение сплошных вторых путей на участке Тобольск – Сургут и 14 разъездов на участке Сургут – Коротчаево.

Развитие направления Тобольск – Сургут – Коротчаево, наряду с усилением пропускных способностей Транссиба и БАМа, является важнейшим инфраструктурным проектом ОАО "РЖД". Его реализация позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Вновь создаваемая инфраструктура рассчитана на пропуск поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (100 и более вагонов).

Для завершения инвестиционного проекта "Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево" предстоит построить разъезды на перегонах Пырей – Хасырей и Пуровск – Лимбей, завершить первый этап реконструкции станции Сургут. Пропускная способность направления по окончанию всех работ будет увеличена в два раза, а объем перевозок может достичь 40 млн тонн грузов в год.