Тюменских студентов зовут играть в настолки

| Фото: Студенческого совета Тюменской области | Фото: Студенческого совета Тюменской области

Вечер настольных игр пройдет в Областном студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 27 сентября в 17 часов 30 минут.

Как сообщает Студенческий совет Тюменской области, участников ждет большой вечер коротких и длинных настольных игр.

Партия коротких игр проходит за 15 минут, длинных – до нескольких часов. Игроками могут стать от двух до шести человек. На вечере будет несколько зон, где одновременно состоятся партии стратегических, ролевых, логических и ассоциативных игр. Любой желающий может попробовать себя в таких играх, как "Манчикин", "Имаджинариум", "Сиггил", "Z-Game" и многих других.

Вход на вечер свободный без регистрации. Узнать подробности можно в официальной группе "ВКонтакте" студенческого совета Тюменской области.