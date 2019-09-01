Воспитанников тюменской цирковой студии отметили кубками и дипломами в Подмосковье

| Фото: Светлана Давтян | Фото: Светлана Давтян

16 наград привезли воспитанники тюменской эстрадно-цирковой студии "Сказочный мир" с четвертого чемпионата России по воздушной атлетике, который проходил в подмосковном Щелково.

Юные тюменцы продемонстрировали мастерство в двух дисциплинах: "Воздушное кольцо" и "Воздушные полотна". Как рассказала один из руководителей студии "Сказочный мир" Светлана Давтян, детей отметили дипломами, а занявшим первые места вручили еще и кубки. По ее словам, победы на этом турнире открывают тюменцам отличные перспективы: чемпионы России попадут в сборную страны и в ноябре отправятся на чемпионат мира, который пройдет в Риге.

Отметим, на манеж в Щелково вышли около 380 спортсменов из 39 регионов России.

Воспитанники цирковой студии "Сказочный мир" занимаются воздушной атлетикой на базе центра культуры и искусства "Современник" и в филиале в Доме печати. Принимают детей с четырех лет. "В этом году набор на воздушную атлетику состоялся в начале сентября, но желающие еще могут попасть в филиалы: ЦКиИ "Современник, Дом печати и ДК "Торфяник"", — рассказала Светлана Давтян.

Инна Пахомова