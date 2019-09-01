Завершается прием заявок на Тюменский питчинг кинопроектов

| Фото: Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» | Фото: Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис»

25 сентября - последний день приема заявок на первый Тюменский питчинг кинопроектов. Зашита проектов пройдет 4-5 октября.

"Любой желающий кинодел сможет получить финансирование и поддержку своей работы, посетить образовательную программу и приобретет новые знакомства в сфере тюменской киноиндустрии", - анонсируют организаторы проекта Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис"

Работа должна быть выполнена в одной из двух номинаций: "Сделано в Тюмени" или "Детское семейное кино". Принимаются и синопсисы, и сценарии игровых короткометражных фильмов и веб-сериалов продолжительностью до 30 минут. Также принимаются синопсисы и сценарии полнометражных игровых фильмов от 75 до 120 минут. Кроме того можно предложить свою идею документального фильма.

В экспертный совет питчинга войдут представители компаний "Киноэкспертиза", Canon, 2D Celluloid, молодежного центра Союза кинематографистов России, Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс".

Лауреаты питчинга поборются за грант на частичную или полную реализацию проекта в размере 500 тыс. рублей от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России.

Победитель в категории "Детское семейное кино" получит денежную премию 300 тыс. рублей для реализации короткометражного фильма или пилота короткометражного сериала от Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс".

Также предусмотрена техническая поддержка в съемках от компании Canon и сертификат на 200 тыс. рублей на техническую поддержку проекта.

Отправить заявку на первый Тюменский питчинг кинопроектов можно по ссылке.