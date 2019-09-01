Стену памяти в Тобольске возведут при поддержке "Единой России"

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Проект Стены памяти, которая станет частью мемориального комплекса "Тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", обсудили на заседании в администрации Тобольска, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В обсуждении проекта приняли участие секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, глава Тобольска Максим Афанасьев, депутат облдумы Владимир Майер, председатель тобольской гордумы Андрей Ходосевич, депутаты гордумы Михаил Никитин и Юрий Ронжин, председатель Совета ветеранов Тобольска Владимир Габрусь, представители общественных организаций города.

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Максим Афанасьев на встрече рассказал о рабочей концепции нового памятника, которую подготовил архитектор Сергей Титлинов. Участники совещания единогласно поддержали выбор места возведения Стены памяти и то, что новая мемориальная конструкция должна носить монументальный характер. Андрей Артюхов и Владимир Майер обещали рассмотреть возможность выделения финансовых средств на возведение памятника.

Напомним, в 2015 году – в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Тобольске проводилась реконструкция мемориала "Вечный огонь". Финансирование на обновление памятника "Тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" выделили из своих фондов депутаты Тюменской областной думы от фракции "Единая Россия". В ходе ремонта на обелиске были установлены вертикальные гранитные плиты с именами погибших фронтовиков.