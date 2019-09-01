Останки летчика подо Ржевом нашли тюменские поисковики

| Фото: областного поискового центра | Фото: областного поискового центра

На месте падения советского бомбардировщика Пе-2, не вернувшегося с боевого задания подо Ржевом в 1942 году, работали тюменские поисковики. Личность летчика, останки которого обнаружили вместе с самолетом, пока что не удается установить. Об этом рассказал руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский на пресс-конференции.

Тем не менее история гибели бомбардировщика известна довольно подробно. Как сообщил Артур Ольховский, шесть самолетов отправились на бомбардировку ржевского железнодорожного узла 21 августа 1942 года. При возвращении с боевого задания их атаковали вражеские истребители. Вернуться на аэродром удалось только трем экипажам, в двух из них погибли борт-стрелки.

"Самая сложная в техническом и информационном плане работа поисковиков – это именно подъем самолета, - рассказал руководитель Областного поискового центра. – К тому же крушение Пе-2 было страшным - самолет падал с высоты три тысячи метров и при этом горел так, что даже расплавились металлические подшипники".

| Фото: областного поискового центра | Фото: областного поискового центра

По номеру двигателя, найденного в воронке самолета, удалось установить состав экипажа – это летчик Николай Томко Дорофеевич, штурман Николай Лентюгов и стрелок-радист Петр Скорпнев. Все трое числятся пропавшими без вести. Отыскать родных члена экипажа, чьи останки найдены вместе с самолетом, поисковики, по словам Артура Ольховского, рассчитывают с помощью тестов ДНК.

Николай Ступников