  • 26 сентября 201926.09.2019четверг
  • USD64,1873
    EUR70,5868
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Класс по птицеводству появится в тюменском вузе

Общество, 14:21 26 сентября 2019

ЗАО "Птицефабрика «Пышминская» | Фото: ЗАО "Птицефабрика «Пышминская»

Торжественное открытие учебного класса по птицеводству состоится в третьем учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья 27 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Подготовка специалистов сельскохозяйственного сектора связана с необходимостью студентам взаимодействовать с животными. Институт биотехнологии и ветеринарной медицины решал проблему отправкой учащихся на практику на птицефабрики. Оставалась потребность, чтобы студенты не только практиковались, взаимодействуя с птицей, но и получали академические знания, не только видели цыпленка на презентации или страницах учебника, но и в живую могли получить опыт ухода за ним.

Птицефабрика "Пышминская" выступила спонсором для приобретения уникального современного оборудования для обустройства учебной аудитории по птицеводству. Это выведет будущих специалистов на новый уровень профессиональной подготовки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аграрный университет Северного Зауралья , птицеводство , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 26.09.2019Класс по птицеводству появится в тюменском вузе
14:10 26.09.2019Дорожный конкурс стартовал для журналистов
13:59 26.09.2019Десять новых конкурсов ожидает школьников в новом учебном году
13:48 26.09.2019Владимир Белов: все приходилось начинать с нуля