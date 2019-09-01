Класс по птицеводству появится в тюменском вузе

| Фото: ЗАО "Птицефабрика «Пышминская» | Фото: ЗАО "Птицефабрика «Пышминская»

Торжественное открытие учебного класса по птицеводству состоится в третьем учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья 27 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Подготовка специалистов сельскохозяйственного сектора связана с необходимостью студентам взаимодействовать с животными. Институт биотехнологии и ветеринарной медицины решал проблему отправкой учащихся на практику на птицефабрики. Оставалась потребность, чтобы студенты не только практиковались, взаимодействуя с птицей, но и получали академические знания, не только видели цыпленка на презентации или страницах учебника, но и в живую могли получить опыт ухода за ним.

Птицефабрика "Пышминская" выступила спонсором для приобретения уникального современного оборудования для обустройства учебной аудитории по птицеводству. Это выведет будущих специалистов на новый уровень профессиональной подготовки.