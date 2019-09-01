В новом парке в селе Омутинское оборудуют сухой фонтан

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Парк Семейный хотят открыть в с. Омутинское к 1 июня 2020 года. В центре нового места отдыха оборудуют сухой фонтан. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы Омутинского района, начальник управления по работе с территорией Олег Кузнецов.

Парк Семейный появится на территории, где ранее находилась школа №2. Этот участок был заброшенным на протяжении долгого времени. Сейчас его приводят в порядок.

"Занимаемся подготовительными работами. С территории вывезли много мусора: сухие деревья, старые кирпичи. Сделали планировку, все разметили. Начали выкладывать тротуарные дорожки, бордюры. Но погода вносит свои коррективы, не позволяет нам завести на территорию песок", — рассказал Олег Кузнецов.

Он добавил, что начались работы по подготовке территории, где оборудуют сухой фонтан. Как отметил Олег Кузнецов, это гидротехническое сооружение будет напоминать то, что расположено на площади 400-летия Тюмени, только меньшего размера.

В новом парке появятся три площадки. Первая будет развлекательной направленности, рассчитана на детей от трех до семи лет. Вторая будет предусмотрена для селян в возрасте от семи до 14 лет. Третья — спортивная. На ней смогут заниматься ребята от семи до 14 лет. Каждую площадку планируют выполнить в своем цвете.

Для удобства жителей установят скамейки, урны для мусора, наладят освещение. Территория парка будет огорожена забором.

"Мы бы хотели презентовать новый парк местным жителям к 1 июня 2020 года. У нас переходящий контракт — 2020 год мы захватываем. Но мы бы хотели открыть парк ко Дню защиты детей", — добавил Олег Кузнецов.

Добавим, в сквере Молодежный в с. Омутинское идет строительство скейт-парка. Работы планируют завершить в 2019 году.

Инна Пахомова