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Ишимца обвиняют в убийстве сожительницы

Происшествия, 14:32 26 сентября 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

40-летнему жителю Ишима, расправившемуся над сожительницей, предъявили обвинение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 22 сентября нетрезвый мужчина повздорил с сожительницей в квартире на ул. Казанская. Он взял веревку и задушил женщину. После злоумышленник ушел из дома к друзьям. Погибшую на следующий день нашли родственники.

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Злоумышленника задержали. В ближайшее время его заключат под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Ишим , следователи , убийство

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