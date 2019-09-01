Ишимца обвиняют в убийстве сожительницы

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

40-летнему жителю Ишима, расправившемуся над сожительницей, предъявили обвинение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 22 сентября нетрезвый мужчина повздорил с сожительницей в квартире на ул. Казанская. Он взял веревку и задушил женщину. После злоумышленник ушел из дома к друзьям. Погибшую на следующий день нашли родственники.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время его заключат под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.