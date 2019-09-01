Конверты к юбилею Бориса Щербины выпустила Почта России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 тысяч экземпляров конверта к 100-летию со дня рождения одного из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири Бориса Щербины выпустила Почта России.

Торжественное гашение конвертов состоялось на презентации книги Владимира Чирскова "Слово о Борисе Щербине" в Тюменской областной библиотеке им. Менделеева 26 сентября.

"Изготовление маркированных конвертов - трудоемкий процесс. Конверты изготавливаются в типографии Госзнака и проходят долгий путь, так как для этого необходим пакет документов, согласованный с архитекторами и фотографами", - отметила представитель Тюменского филиала Почты России Гульсем Валимухаметова.

Конверт изготовлялся ровно год. Заявка была подана 26 сентября 2018 года.

На презентации каждый присутствующий получил конверт. После чего состоялось процедура гашения, в ходе которой на конверте были написаны пожелания. После окончания мероприятия конверты будут помещены в рамку и оставлены в подарок библиотеке.

Как сообщает пресс-служба УФПС, приобрести конверт и украсить его оттиском художественного штемпеля "Тюменская область" все желающие в центральном отделении связи г. Тюмени (ул. Республики, 56) до 5 октября включительно.

Виктория Грехова