Школа наставников начала работу в Тюменском медицинском университете

| Фото: https://www.tyumsmu.ru | Фото: https://www.tyumsmu.ru

Школу наставников организовали члены студенческого совета Тюменского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Организованы встречи первокурсников с кураторами из числа студентов вторых-пятых курсов.

Как сообщил председатель Совета обучающихся, студент шестого курса лечебного факультета Владимир Межаков, Школа наставников работает совместно с областным студенческим советом, деканатами и инициативной группой студентов Тюменского ГМУ.

"У каждой группы есть по два куратора из числа студентов старших курсов, желающих помочь первокурсникам вступить в студенческую жизнь довольно много", - сказал он.

26 сентября прошла встреча с наставниками, студентами второго курса педиатрического факультета. Для кураторов провели интерактивную игру, которая показала, как сплотить группу и расположить участников к сотрудничеству

Для выявления проблем у первокурсников при адаптации кураторы разошлют им анкеты, направленные на организацию различных сфер студенческой жизни. Анкетирование позволит определить факторы, которые мешают студентам продуктивно работать и определить методику адаптационного процесса.