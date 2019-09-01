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Школа наставников начала работу в Тюменском медицинском университете

Общество, 13:15 27 сентября 2019

https://www.tyumsmu.ru | Фото: https://www.tyumsmu.ru

Школу наставников организовали члены студенческого совета Тюменского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Организованы встречи первокурсников с кураторами из числа студентов вторых-пятых курсов.

Как сообщил председатель Совета обучающихся, студент шестого курса лечебного факультета Владимир Межаков, Школа наставников работает совместно с областным студенческим советом, деканатами и инициативной группой студентов Тюменского ГМУ.

"У каждой группы есть по два куратора из числа студентов старших курсов, желающих помочь первокурсникам вступить в студенческую жизнь довольно много", - сказал он.

26 сентября прошла встреча с наставниками, студентами второго курса педиатрического факультета. Для кураторов провели интерактивную игру, которая показала, как сплотить группу и расположить участников к сотрудничеству

Для выявления проблем у первокурсников при адаптации кураторы разошлют им анкеты, направленные на организацию различных сфер студенческой жизни. Анкетирование позволит определить факторы, которые мешают студентам продуктивно работать и определить методику адаптационного процесса.

https://www.tyumsmu.ru | Фото: https://www.tyumsmu.ru

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# наставничество , студенты , Тюменский медицинский университет

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