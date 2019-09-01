Более шестидесяти тюменских нефтяных месторождений содержат промышленные запасы серы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Сера (sulfur) S, химический элемент VI группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 16. Атомная масса 32,06.

Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений известна с древнейших времен. С запахом горящей серы, удушающим действием сернистого газа и отвратительным запахом сероводорода человек познакомился, вероятно, ещё в доисторические времена. Именно из-за этих свойств сера использовалась жрецами в составе священных курений при религиозных обрядах. Сера считалась произведением сверхчеловеческих существ из мира духов или подземных богов. Очень давно сера стала применяться в составе различных горючих смесей для военных целей. Уже у Гомера описаны "сернистые испарения", смертельное действие выделений горящей серы. Сера, вероятно, входила в состав "греческого огня", наводившего ужас на противников. Около VIII в. китайцы стали использовать ее в пиротехнических смесях, в частности, в смеси типа пороха.

Пресвитер Теофил (XII в.) описывает способ окислительного обжига сульфидной медной руды, известный, вероятно, ещё в древнем Египте. В период арабской алхимии возникла ртутно-серная теория состава металлов, согласно которой сера почиталась обязательной составной частью (отцом) всех металлов. В дальнейшем она стала одним из трёх принципов алхимиков, а позднее "принцип горючести" явился основой теории флогистона.

С введением пороха в Европе началось развитие добычи природной серы, а также разработка способа получения ее из пиритов, который был распространён в древней Руси.

В Тюменской области 66 нефтяных месторождений содержат серу в нефти в концентрации, пригодной для промышленного извлечения. Содержание серы в нефтях этих месторождений колеблется 0,4 - 2,7 весовых процента. Общие запасы серы составляют 66,5 млн тонн.