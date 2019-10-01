Дмитрий Менделеев в Тобольске теперь есть и на фасады здания

| Фото: Александр Безбородов | Фото: Александр Безбородов

Два стрит-арт объекта на тему 150-летия Периодической таблицы Менделеева появились в Тобольске, сообщает городская администрация.

Художники украсили фасады тобольского многопрофильного техникума на улице Юбилейной и жилого дома по адресу: ул. Октябрьская, 61. Объекты раскрашены по эскизам победительниц конкурса "Раскрасим все" Екатерины Карасевой и Надежды Петровой. Их работы жюри конкурса признало лучшими во взрослой и детской возрастных категориях.

Профессиональный художник Екатерина Карасева также принимала участие в создании стрит-арта по своему эскизу.

"Когда я узнала, что тема - 150-летие Периодической таблицы Менделеева, сразу решила, что это должен быть портрет ученого, химические элементы. А вот над оформлением пришлось поработать, было несколько вариантов рисунка", - отметила Екатерин Карасева.

На конкурс эскизов, организованный при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", поступило 60 работ от жителей города. Торжественная церемония награждения призеров состоялась в минувшие выходные.

В категории до 18 лет победу одержала Надежда Петрова. Ее работа нанесена на фасад жилого дома по адресу: Октябрьская, 61, а остальные детские работы победителей украсили городской маршрутный автобус.

В категории от 18 лет победила Екатерина Карасева.

Глава Тобольска Максим Афанасьев на церемонии награждения отметил, что подобные проекты создают уют, становятся олицетворением характера города.

"В Тобольске активно развивается туризм, и я уверен, что эти художественные объекты станут местом притяжения и для гостей города, и их посещение станет еще одним приятным воспоминанием о Тобольске. Это интересные авторские работы, созданные нашими тоболяками, которые останутся с нами на долгие годы", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Проект реализуется в Тобольске второй год командой "Раскрасим все". В 2018 году был нанесен стрит-арт на фасаде жилого дома по адресу 10 мкр, 1 (автор - Юрий Руденко).