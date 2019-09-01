Тюменцы смогут сделать батарейки из лимона на фестивале "Nauka 0+"

| Фото: ТИУ (архив) | Фото: ТИУ (архив)

Работающие батарейки из лимона смогут создать на интерактивной площадке посетители IX Всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+", который откроется в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 5 октября в 11 часов, сообщает отдел развития научных инициатив департамента научно-исследовательской деятельности ТИУ.

В 2019 году фестиваль посвящен международному году периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Ученые ТИУ расскажут гостяи о влиянии химических элементов системы на окружающий мир. Они дадут мастер-класс по химии и покажут, как приготовить буровой раствор.

На геологической выставке фестиваля тюменцы смогут ознакомиться с металлами и горными породами. Интересующихся физикой ждут на интерактивной площадке "Теслатехника".

Также на фестивале можно будет заняться программированием робота-манипулятора, ознакомиться с масштабной моделью беспилотного автомобиля или с микроконтроллерами.

Параметрическая лаборатория института АРХИД развернет выставку для тех, кто неравнодушен к архитектурным сооружениям. Здесь же можно будет познакомиться с основами 3D-моделирования. Кроме того, посетителей ждет мастер-класс по макароностроению.

Желающим построить свой дом ученые Строительного института ТИУ расскажут, какие материалы нужно использовать при строительстве здания и помогут соорудить его макет.

"Nauka 0+" — это ежегодный всероссийский фестиваль науки и технологий. Цель — популяризация научных знаний, инженерно-технических и естественно-научных специальностей среди детей и молодежи. Формат мероприятия рассчитан на самую широкую аудиторию – школьников, студентов, работников культуры и образования, представителей бизнес-структур.