Бесплатно проверить сердце тюменцам предложат в ТРЦ "Сити Молл"

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Профилактическая акция факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний пройдет в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 29 сентября с 12 до 14 часов.

Как пояснили в Областной клинической больнице № 1, акция приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября с 1999 года по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.

Консультационный прием проведут врачи-терапевты и кардиологи, а также специалисты по профилактической медицине. Все желающие смогут пройти обследование: измерить давление и пульс, проверить уровень сахара, пройти диагностику на кардиовизоре и ЭКГ.

По результатам исследований можно будет сразу получить консультацию врачей. Всех желающих научат правильно измерять артериальное давление. Все это обеспечат врачи Областных клинических больниц № 1 и № 2, МСЧ "Нефтяник", поликлиники № 8, а также Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Мероприятие будет полезно и тем, кто хочет научиться оказывать первую помощь. Фельдшеры станции скорой медицинской помощи на манекенах проведут открытые занятия по сердечно-легочной реанимации.

В рамках мероприятия пройдет творческий мастер-класс для детей проекта "Краски жизни". Пока родители проверяют здоровье, дети смогут сделать им интересную тематическую поделку своими руками.