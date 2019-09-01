Сайт с новогодней афишей открыло Тюменское концертно-театральное объединение

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Более 400 мероприятий для зрителей всех возрастов пройдут в Тюменской области с 14 декабря 2019 года и по 14 января 2020 года. Обо всех новогодних проектах можно узнать на едином сайте театральная-ёлка.рф, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На сайте можно ознакомиться с афишами, приобрести подарочный сертификат, заказать услугу "Поздравление вашего ребенка с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки" и сделать коллективную заявку.

Новогодние мероприятия состоятся во всех подразделениях ТКТО: в Тюменской филармонии, Тюменском драматическом театре, Тюменском театре кукол, Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко, Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова.