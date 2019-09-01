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Незрячий ялуторовчанин сдал ЕГЭ и поступил в колледж

Общество, 15:47 28 сентября 2019

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Житель Ялуторовска Сергей Винник, лишившийся зрения после трагедии, сдал ЕГЭ в дополнительный период проведения с 3 по 20 сентября, и поступил в филиал Тюменского медицинского колледжа.

Он будет осваивать специальность "Медицинский массаж".

"Ежегодно в Тюменской области в государственной итоговой аттестации участвуют порядка 300 выпускников с ограниченными возможностями здоровья, - сообщил начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев. - В пунктах проведения экзаменов для них создаются все необходимые условия, учитывающие особенности ребят".

Добавим, что инклюзивное профессиональное образование инвалиды могут получить на базе Тюменского колледжа промышленных и социальных технологий, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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# ЕГЭ , экзамены

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